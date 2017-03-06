Москва. Около 25% молочных продуктов в России некачественные. Об этом со ссылкой на лабораторные исследования Россельхознадзора сообщают Известия.

При этом потребление россиянами данной продукции за три года сократилось на 15%. Главной причиной падения качества стало снижение производства, считают специалисты Счетной палаты России.

«Девальвация рубля и повышение себестоимости производства молока и молочной продукции привели к увеличению в 2015 году количества товаров с добавлением растительных жиров», - приводит издание слова директора аналитического департамента «Союзмолока» Алексея Воронина.

Из-за дороговизны содержания скота и низкой стоимости продукции снизилось собственное производство молока. За ним сократился импорт, в том числе и из-за падения курса рубля.

В четверть молочной продукции в России для удешевления производители добавляют пальмовое масло, что, как считают эксперты, вредно для человеческого организма.