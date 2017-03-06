Москва. Минпромторг России расширил список автомобилей, облагаемых повышенным транспортным налогом. Об этом сообщают Известия.

Почти вдвое выросло число авто высшей ценовой категории – стоимостью более 15 млн рублей. В списке ведомства теперь 70 позиций против 40 прошлогодних. Появились три модели Aston Martin, 10 ранее не учтенных Bentley, по три Ferrari и Lamborghini, новые модели Mercedes-Benz и Rolls-Royce и другие.

Налог на дорогостоящие автомобили, согласно пункту 2 статьи 362 Налогового кодекса России, рассчитываются с учетом повышающего коэффициента. Для машин стоимостью 3-5 млн рублей с учетом ее возраста коэффициент составит от 1,1 до 1,5. Для авто по цене 5-10 млн рублей – 2, для машин дороже 10 млн рублей – 3.