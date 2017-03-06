Ижевск. Удмуртия. Министр внутренних дел Удмуртии Александр Первухин заявил, что ситуация на дорогах Удмуртии остается сложной. Об этом он рассказал в ходе своего выступления, в понедельник, 6 марта, на аппаратном совещании органов государственной власти.

«За 2 недели сотрудниками ГИБДД задержали 253 водителя. 24 человека повторно сели за руль пьяными. Обстановка на дорогах остается сложной. Вы знаете, что мы за последнюю неделю потеряли первого ребенка. 12 лет девочка, она училась в коррекционной школе. Мы разбирались почему подвоза не было и выяснили, что она работает в интернатном типе», - рассказал Александр Первухин.

Он также обратил внимание руководителей школ в преддверии каникул на дорожную ситуации, в том числе, и рядом с образовательными учреждениями.