Ижевск. Удмуртия. 4 кровли обрушились в многоквартирных домах Удмуртии за 2 недели. Об этом в понедельник, 6 марта, на аппаратном совещании органов государственной власти сообщил начальник главного управления МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.

«Мы зарегистрировали 4 обрушения кровли жилых домов. Они продолжились после наших совещаний, которые мы проводили. Два случая в Балезино, один в Глазове и одно в селе Игринского района», - рассказа Фомин.

Он также обратил внимание на то, что в связи с потеплением с крыш начинает сходить снег.

«Также два раза снег сходил с крыш. В Ижевске две девочки попали под снег, но не пострадали», - добавил начальник республиканского МЧС.