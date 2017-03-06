Сеул. Южная Корея. Правительство Южной Кореи в четыре раза увеличило сумму вознаграждения перебежчикам из Северной Кореи за секретную информацию о правлении Ким Чен Ына. Об этом пишет Yonhap News Agensy.

Награда составит 1 млрд вон, что примерно равно 860 тыс. долларов.

Такое значительное повышение вознаграждения необходимо, чтобы повысить безопасность Южной Кореи, говорят в Сеуле.

«Одной из главных причин, почему граждане Северной Кореи не решаются на дезертирство, является страх в отношении заработков в Южной Корее. Планируемые изменения могут облегчить в определенной степени их заботы», - цитирует издание слова источника.

Данное вознаграждение составляло ранее 250 тыс. вон и увеличилось впервые за 20 лет.