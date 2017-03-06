Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Соловьев представил нового министра имущественных отношений Удмуртии. Как сообщил руководитель региона в понедельник, 6 марта, на аппаратном совещании органов государственной власти, пост руководителя ведомства занял Степан Корепанов-Камский.

«Разрешите представить нового министра имущественных отношений Удмуртии – Степан Михайлович Корепанов-Камский», - обратился к участникам совещания руководитель региона.

Напомним, ранее на сессии Гордумы Ижевска глава города Юрий Тюрин заявил о том, что замглавы администрации города по управлению имуществом Степан Корепанов-Камский перейдет на работу в правительство Удмуртии.

Наша справка:

Степан Михайлович Корепанов - Камский родился 11 декабря 1982 года в городе Ижевске. В 2004 году окончил ИжГСХА по специальности «механизация переработки сельскохозяйственной продукции», в 2006 году – ИжГСХА по специальности «экономика и управление на предприятиях АПК».

2005 – 2011 годы - исполнительный директор ООО «Байкал-Инвест»;

2011 – 2015 годы - заместитель начальника управления имущественных отношений администрации Ижевска;

2015 – 2016 годы - начальник управления имущественных отношений администрации Ижевска;

03.2016 – 06.2016 - начальник управления земельных ресурсов и землеустройства администрации Ижевска;

06.2016 - 02.2017 - заместитель главы администрации Ижевска по управлению имуществом.