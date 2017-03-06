США. Американское агентство Bloomberg обновило рейтинг самых богатых людей мира. Российские миллиардеры заняли несколько строчек, начиная с 47 места. Первым из них стал предприниматель Леонид Михельсон, чье состояние оценивается в17,5 млрд долларов. На 51 месте глава «Норильского никеля» Владимир Потанин – 16,6 млрд долларов. Алексей Мордашов, владелец «Северстали» занял 54 строчку – 16,5 млрд долларов. 62 место получил глава группы «Ренова» Виктор Вексельберг с состоянием 14,8 млрд долларов. Алишер Усманов (основатель USM Holdings) занял 70 строчку. Его стояние эксперты оценили в 13,9 млрд долларов.
Рейтинг богатейших людей мира с суммой 85,6 млрд долларов возглавил основатель Microsoft Билл Гейтс.
Вторая строчка принадлежит предпринимателю из Америки Уоррену Баффету, чье состояние оценивают в 78,9 млрд долларов.
Третье место в списке богатейших людей мира занял глава Amazon Джефф Безос, имеющий 73,5 млрд долларов.