Ижевск. Удмуртия. 5 млн рублей составил ущерб от незаконной охоты в Удмуртской Республике. Об этом на аппаратном совещании органов государственной власти заявил министр внутренних дел региона Александр Первухин.

«С 15 по 24 февраля проводили второй этап операции «Охота». Зарегистрировали 9 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, а также пресекли несколько фактов незаконной охоты. Привлекли к ответственности 53 человек. Возбудили 22 уголовных дела по факту незаконной охоты», - заявила Александр Первухин.

По его словам, общий ущерб составил более 5 млн рублей.