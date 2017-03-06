Ижевск. Удмуртия. Главный редактор информационного агентства «Сусанин» Григорий Глухов вошел в шорт-лист премии «Человек города – 2017» в Ижевске. Он стал кандидатом на победу в номинации «Информационная среда».

Шеф-редактор Григорий Глухов выстроил систему оперативного информирования жителей города о происходящих событиях и стал одним из тех, кто создал в Удмуртии первую конвергентную редакцию. За год в издании появилось несколько постоянных рубрик: «Удмуртия в минуту» - ежедневная видео подборка главных новостей; «Кофемолка»; «Пара строк».

Помимо новостей, с подачи главного редактора на сайте «Сусанин» был запущен цикл программ «Недоступная среда», в которой журналисты говорят о проблемах, с которыми сталкиваются в городе различные категории граждан.

Наша справка:

«Человек города» — это ежегодная независимая общественная премия, целью которой является выявление и поощрение ижевчан, чья деятельность и достижения высоко оцениваются жителями города, как социально значимые.

Претенденты выдвигаются самими горожанами и членами экспертного совета премии по 14 номинациям: «Гражданская инициатива», «Просвещение и наука», «Культура и туризм», «Здравоохранение», «Экономика и бизнес», «Физическая культура и спорт», «Благотворительность», «Информационная среда», «Защита и безопасность», «Промышленность и производство», «Выбор Города», «Молодые лидеры», «Особые заслуги перед городом», «Память Города».

Претендентами в номинации «Выбор города» становятся все кандидаты, выдвинутые в других номинациях. Победитель в этой номинации определяется по итогам SMS-голосования. Отправляйте сообщение с текстом: ЧЕЛОВЕК пробел НОМЕР УЧАСТНИКА на 4647. С одного номера телефона можно голосовать неограниченное количество раз.