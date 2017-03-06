Ижевск. Удмуртия. Жители Игры остались без света из-за упавшего дерева на линию электропередач. Об этом на аппаратном совещании органов государственной власти заявил начальник главного управления МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.

«Нарушения энергоснабжения было в Можгинском районе. Без электроэнергии 6 населенных пунктов осталось. Повреждение к вечеру восстановили. 1 марта в Игринском районе произошло аварийное отключение. Поселок остался без электроэнергии - это 1168 домов. 4 социально значимых объекта», - рассказал Петр Фомин.

По его словам, повреждение устранили к 14:40 этого же дня.