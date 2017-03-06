Ижевск. Удмуртия. Премьер-министр Удмуртии Виктор Савельев призвал активизировать работу по оптимизации госслужащих. На аппаратном совещании органов государственной власти, председатель регионального правительства отметил, что указ нужно выполнять всем, независимо от ведомства.

«Мы должны активизировать работу по оптимизации госслужащих. 1 мая не за горами. От вас будут десятки бумаг и докладных о том, что этого делать нельзя в одном или другом министерстве, но указ нужно выполнять всем», - сказал Савельев.

Напомним, ранее руководитель региона Александр Соловьев заявил о том, что число госслужащих в регионе может сократиться еще на 10 процентов.