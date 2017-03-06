Воткинск. Удмуртия. В Воткинске вынесли приговор должнику, который угрожал судебным приставам оружием. Как рассказали информагентству «Сусанин» в пресс-службе Воткинского районного суда, мужчину признали виновным в «угрозе применения насилия в отношении представителя власти» (часть 1 статьи 318 УК РФ).

Согласно вердикту суда, на злоумышленника наложили штраф в размере 40 тыс. рублей. Однако платить его мужчине не придется.

«В соответствии со частью 5 статьи 72 Уголовного кодекса он освобожден от наказания. Дело в том, что он длительное время находился под стражей – с июня 2016 года по февраль 2017. Закон в этом случае предусматривает смягчение наказания или освобождение от него», - отметили в пресс-службе.

Напомним, в январе 2016 года судебные приставы намеревались арестовать внедорожник мужчины, который задолжал 390 тыс. рублей местной подрядной организации. Однако злоумышленник заперся в автомобиле.

Приставам пришлось довольствоваться лишь колесами от иномарки. Позже на него завели уголовное дело за угрозу оружием сотруднику ведомства.