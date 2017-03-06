Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Соловьев выступил на инвестиционном форуме в Сочи с просьбой рассмотреть вопрос о распределении налоговых поступлений между федерацией и республикой. Об этом руководитель региона рассказал журналистам в понедельник, 6 марта, на аппаратном совещании органов государственной власти.

«Если сказать конкретно, то принятых решений на форуме не было. На совещании выступили губернаторы: томский, московский и башкирский. Говорили о неправильном, порой, распределении бюджетных средств. Всем известно, что есть регионы богатые, есть бедные. После выступления Дмитрий Анатольевич (Медведев – прим. ред.) сказал, что все выступления зарегистрированы и будут приняты меры», - рассказал Александр Соловьев, который не планировал выступать в рамках форума, однако, не смог обойти вопрос о распределении налоговых поступлений.

Как отметил глава Удмуртии он обратил внимание премьера Медведева на то, что 50 процентов налоговых поступлений должны оставаться в республике.

«Я не выдержал и тоже решил выступить. Необходимо, чтобы 50 процентов налоговых поступлений оставалось у нас. Таких регионов много. Дмитрий Анатольевич снова переспросил цифру. Я снова сказал 50 на 50. Премьер нас не критиковал, ни разу не говорил об этом. Ситуация у нас стабильная», - сказал Соловьев.

Глава Удмуртии также рассказал о том, что в ближайшее время встретится с министром финансов России Антоном Силуановым.

«Я встречусь с министром финансов России и снова обозначу проблему. Думаю, с Антоном Германовичем мы обо всем поговорим». – заключил сказал Соловьев.