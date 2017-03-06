Ижевск. Удмуртия. Синоптики прогнозируют, что большая часть предстоящей недели в Удмуртии будет без осадков. Также региональный Гидрометцентр сообщает, что к концу семидневки ночная температура воздуха станет выше.

В течение дня 6 марта и в ночь на 7 марта на погоду в регионе повлияют фронтальные системы - сохраняются осадки в виде снега. Ночью в центральных и северных районах прогнозируется -1,-6 градусов по Цельсию, по северу до -10 градусов по Цельсию. Во вторник, 7 марта, небольшой снег пройдет лишь местами.

В последующие дни будет наблюдаться тихая и сухая погода. Ночью температура может опустится до -7, -12 градусов по Цельсию, днем составит 0,-5 градусов по Цельсию.

На дорогах ожидается гололедица.