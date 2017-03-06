Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии сравнил ситуацию в регионе с проблемным паводком 1979 года. В ходе аппаратного совещания руководитель республики выступил с предложением провести массовый субботник на территории родникового края.

«Я просто не представляю, как можно сидеть спокойно и ждать – авось пронесет? Не пронесет. Мы хорошо помним 1979 год, я считаю, что снега выпало примерно на таком же уровне. И как в такой ситуации не заниматься городом с учетом того, что ливневки работают плохо. Сегодня надо активно и днем и ночью вывозить снег. Особенно из дворов. Сейчас будут моменты, когда начнут говорить, что плохие дороги, но из-за воды на дорогах вымывается битум, который держит основу дорожного полотна. Размоет его- не будет дороги. Мы с таким трудом выделяем деньги. У нас большие средства уходит на города. С таким подходом уже через год будут эти же дороги чинить и будут виноваты снова дорожники», - высказался Александр Соловьев.

Во время совещания глава региона также обратился к начальнику главного управления МЧС России по Удмуртии Петру Фомину с предложением провести субботник на территории всей республики.

«Я предложил МЧС провести совещания – переговорить с руководителями предприятий, организация, министерств, ведомств, чтобы в пятницу, в субботу и, если нужно, в воскресенье активно вывозить снег из городов. Это может быть и Сарапул, и Глазов, и наши муниципальные районы. Нужно активно этим заняться», - сказал Соловьев, который во время аппаратного совещания раскритиковал власти Ижевска за большое количество воды на дорогах.

Также в прошлом году Весенний паводок в удмуртском поселке Балезино вынудил главу района Ришата Мухгалимова ввести на подтопленной территории режим чрезвычайной ситуации.



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