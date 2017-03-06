Московская область. Роспотребнадзор подтвердил вспышку птичьего гриппа на птицефабрике в Подмосковье. Об этом пресс-служба ведомства сообщила на своем сайте.

Санитарные врачи проводят подворные обходы в ближайших к птицефабрике населенных пунктах, установили ежедневное медицинское наблюдение за работниками птицефабрики, контактировавшими с зараженной птицей. Также у всех работников сельхозпредприятия взяли анализы на предмет заражения птичьим гриппом.

«Проведен анализ заболеваемости гриппом, ОРВИ, бронхитами, внебольничными пневмониями среди населения, в том числе работников птицефабрики. На базе ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора проводятся молекулярно-генетические исследования материала от павшей птицы», - говорится в сообщении.

По информации Интерфакса, на двух Подмосковных птицефабриках из-за вспышки гриппа H5N8 должны уничтожить от 400 тыс. до 4 млн голов птицы.