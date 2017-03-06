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Март 2017
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Глава Удмуртии раскритиковал власти Ижевска за воду на дорогах

.прокультуру

А тем временем:

1 стоп

Александр Соловьев: заседаний оргкомитета по 100-летнему юбилею Калашникова пока не было

Об этом руководитель региона сообщил на аппаратном совещании органов госвласти.

Александр Соловьев: заседаний оргкомитета по 100-летнему юбилею Калашникова пока не было
культура, Ижевск, Дмитрий Рогозин, Концерн Калашников, Москва, Удмуртия


12:55

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Соловьев рассказал о том, что оргкомитет по 100-летнему юбилею Калашникова пока не провел ни одного заседания. Об этом руководитель региона сообщил на аппаратном совещании органов госвласти.

«Переговоры идут плохо, откровенно говоря. Заседаний пока не было. Скажу честно. Врать не будут. В четверг я, скорее всего, полечу в Москву к Дмитрию Олеговичу Рогозину», - сказал Александр Соловьев.

Напомним, в начале февраля глава республики заявил о том, что первая встреча оргкомитета должна пройти в Москве

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Руководитель совета регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ Россия» в Удмуртской Республике
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