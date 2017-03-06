Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Соловьев рассказал о том, что оргкомитет по 100-летнему юбилею Калашникова пока не провел ни одного заседания. Об этом руководитель региона сообщил на аппаратном совещании органов госвласти.

«Переговоры идут плохо, откровенно говоря. Заседаний пока не было. Скажу честно. Врать не будут. В четверг я, скорее всего, полечу в Москву к Дмитрию Олеговичу Рогозину», - сказал Александр Соловьев.

Напомним, в начале февраля глава республики заявил о том, что первая встреча оргкомитета должна пройти в Москве.