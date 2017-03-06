Ижевск. Удмуртия. 55 человек погибли на предприятиях Удмуртии за год. Как сообщила на аппаратном совещании органов государственной власти руководитель республиканской государственной инспекции труда Светлана Шекунова, всего пострадали 150 работников.

По словам Шекуновой, в 2016 году инспекция провела 1219 проверок, причем только 23% были инициированы ведомством.

«Результативность составила 93 процента. Мы выявили свыше 7 тыс. нарушений, этот показатель за год вырос на 7 процентов. 43% нарушений – это малое и среднее предпринимательство», - сказала Шекунова.

Она также отметила, что в 2016 году наблюдалось снижение числа несчастных случаев с тяжелыми последствиями, однако на территории региона такая тенденция прослеживалась не ярко.

«Высокий уровень производственного травматизма наблюдается на предприятиях сельского хозяйства и предприятиях, которые добывают полезные ископаемые», - уточнила Светлана Шекунова.