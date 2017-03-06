Можга. Удмуртия. Жители 300 домов в Можге пожаловались на двойные платежки за ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента России в Поволжье.

Выяснилось, что дважды платежки пришли из-за разногласий между управляющей компанией, обслуживающей дома, и ресурсоснабжающей организацией.

«По состоянию на 1 февраля 2017 года у управляющей компании образовалась задолженность перед ресурсоснабжающей организацией МУП ЖКХ в размере более 65 млн. рублей. Из-за долгов муниципальное предприятие решило расторгнуть договор с ООО УК ЖЭУ и выставило собственникам жилья свои счета для оплаты коммунальных услуг», - отмечается в сообщении.

Управляющая компания посчитала действия МУП ЖКХ. Рассудить фирмы должен суд, первое заседание которого назначено на конец марта.

В настоящее время ведется работа по переводу многоквартирных домов на «прямые» договора с поставщиком ресурсов.