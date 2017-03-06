Воткинский район. Несколько человек пострадало в ДТП с участием трех машин на трассе Воткинск-Ижевск. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, Audi-A8 столкнулась с Ford’ом и ŠKODA Rapid.

Авария произошла 5 марта около 17:00 на 40 км трассы. Отметим, что «Форд» двигался в попутном направлении, а «Шкода» следовала навстречу «Ауди».

В результате ДТП водитель автомобиля «Шкода» был госпитализирован. Его пассажир, девушка 1994 года рождения, получила травмы – ее отпустили домой.

«Водитель автомобиля «Ауди», мужчина, получил травмы – отпущен домой», - уточнили в ведомстве.