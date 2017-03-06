Ижевск. Удмуртия. Руководителя предприятия из Ижевска дисквалифицировали за невыплату 4.8 млн рублей зарплаты. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, ранее руководитель общества с ограниченной ответственностью не раз привлекался к административной ответственности за подобные нарушения.

По информации надзорного ведомства, зарплату работникам компании не выплачивали с июня по сентябрь 2016 года, причем прокуратура уже проводила проверки исполнения трудового законодательства в компании.

По результатам мероприятий надзорный орган предъявил в суд иски с требованием о взыскании зарплаты на сумму около 4 млн. руб., которые рассмотрели и удовлетворили.

Кроме того, прокуратура возбудила в отношении мужчины дело об административном правонарушении, предусмотренным частью 4 статьи 5.27 КоАП России («Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение»).

Мировым судьей судебного участка №4 Октябрьского района города Ижевска управленец привлечен к административной ответственности в виде дисквалификации сроком на 1 год.

«Задолженность по заработной плате перед работниками он погасил», - уточнили в ведомстве.