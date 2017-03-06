Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Знамя-Удмуртии» завершили сезон на 4 месте. Это дает право команде заявиться в следующем сезон в элитный российский дивизион.

В финальном этапе команда из Воткинска провела пять поединков. В двух хоккеисты из Удмуртии были сильнее своего соперника, однажды победителя выявить не удалось и дважды «знаменоносцы» уступили соперникам.

В итоге клуб набрал 7 очков.

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Победителями финального этапа стали хоккеисты сыктывкарского «Строителя». Второе место занял «Мурман», третье – «Саяны» из Абакана. Ниже воткинцев в таблице расположились команды из второй группы, в которой выступает клуб с берегов Вотки.