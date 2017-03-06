Ижевск. Удмуртия. 13 бесхозных прудов Удмуртии закрепили за муниципальными поселениями. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник главного управления МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.

Такую задачу руководство спасателей ставило пред главами поселений на прошлом совещании.

«Все бесхозяйные пруды мы закрепили за муниципальными поселениями. Также создали необходимые резервы средств: песок, гравий, щебень. Организовали дежурства», - рассказал Петр Фоимн.

Она также доложил, что за отчетный период на водных объектах происшествий в регионе не было.

«В преддверии весенних каникул нужно понимать, что лед будет хрупкий. Детей на лед допускать не нужно», - сказал Фомин.