Ижевск. Удмуртия. Вторая неделя Великого поста началась у Православных Удмуртии. Она не такая строгая, как предыдущая.

В понедельник, среду и пятницу разрешено сухоядение, то есть не вареная пища. Чаще всего на столе в такие дни хлеб, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты. Можно разнообразить рацион мёдом, орехами.

Во вторник, 7 марта, можно есть горячую пищу – вареную или печеную без масла.

В четверг, 9 марта, православные отмечают праздник Обретения главы Иоанна Предтечи. Разрешается в этот день есть вареную или печеную пищу с маслом. Дозволяется одна чаша виноградного вина без спирта и сахара. Чаще всего вино разводят горячей водой.

Такую же пищу разрешается есть в субботу и воскресенье. К слову, в воскресенье, 12 марта, почитается память святителя Григория Паламы. Он жил в XIV веке.