Свердловская область. Уфологии предсказывают активное посещение инопланетянами территории России. Как передает РИА ФАН, особенно часто НЛО будут появляться в Свердловской области.

В 2017 году, по мнению уфолога Алексея Мартина, представители внеземной жизни чаще обычного должны появляться в районе деревни Молебка, расположенной на границе Свердловской области и Пермского края.

Согласно закономерности, выделенной специалистами, частота наблюдения «летающих тарелок» меняется с течением времени по определенному циклу. Периоды, когда НЛО появляются чаще обычного, длятся по два-три года, после чего следует 12–13 лет относительного затишья.