Москва. Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о сокращении срока перечисления средств материнского капитала до 10 дней. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее средства маткапитала, потраченные на улучшение жилья, получение ребенком образования или покупку товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, перечислялись в течение месяца. Согласно постановлению премьер-министра срок перечисления значительно уменьшили.