Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовало профилактическое мероприятие «Такси». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску, оно продлится до 10 марта.

Целью является профилактика дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения легковых такси, а также повышение уровня безопасности пассажирских перевозок.

При надзоре за дорожным движением сотрудниками Госавтоинспекции будет обращено внимание на выявление нарушений требований федерального законодательства при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковыми автомобилями такси.