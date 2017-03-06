США. В матче чемпионата Национальной хоккейной лиги между командами «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесота Уайлд» голкипер первой команды поймал шайбу воротником свитера. Видео появилось на канале SPORTSNETCANADA хостинга YouTube.

Gotta See It: Jones makes save with the collar of his jersey

По информации издания Lenta.ru, на 13 минуте первого периода нападающий «Миннесоты» Крис Стюарт забил щайбу в ворота противника и уже начал радоваться голу. Однако шайба попала голкиперу Мартину Джонсу за воротник свитера. Вратарь остановился ровно на линии ворот. После просмотра повтора судьи не засчитали гол.

Ролик набрал почти 1,5 млн просмотров за несколько дней.