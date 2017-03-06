США. Американские ученые выяснили, что мифические персонажи реально существовали. Об этом пишет VistaNews.

Что хоббиты действительно заселяли Индонезию, доказали еще несколько лет назад. Археологи обнаружили в пещерах скелеты человекоподобных существ, чей рост составлял не более 90 см. Специалисты предположили, что хоббиты могут быть отдельным видом, как неандертальцы.

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Драконы тоже были вполне реальными животными, которые наносили атаки по австралийским аборигенам. Их рост достигал 8 метров, а изо рта выделялась смертоносная кислота.

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Кракен (головоногий моллюск гигантских размеров, известный по описаниям исландских моряков, из языка которых и происходит его название, - прим. ред.) жил в Индийском океане и не отпускал ни одного живого моряка.

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Амазонки (в древнегреческой мифологии народ, состоявший исключительно из женщин, не терпевших при себе мужей, выходивший в походы под предводительством своей царицы и образовавший особое воинственное государство, - прим.ред.) еще несколько тысячелетий назад изучал Геродот.

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Лютоволки (волки больших размеров, упоминаются в популярном сериале «Игра престолов», - прим.ред.) были намного больше нынешних волков.

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Сцила (огромное животное, имевшее двенадцать лап и шесть собачьих или драконьих голов. Жило в пещере под водопадом, - прим.ред.) и Харидба (олицетворение морской пучины) обитали в акватории Испании и топили морские корабли, проплывающие через гавань.

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Моби Дик – огромный кит-убийца, который заманивал моряков в безлюдную местность и уничтожал всё на своем пути.

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