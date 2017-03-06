Воткинск. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии признал законным наложенный антимонопольщиками на теплосбытовую компанию «Воткинский завод» штраф. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФАС по Удмуртской Республике.

Представители надзорного органа еще в сентябре 2016 года оштрафовали ТСК «Воткинский завод» за «злоупотребление доминирующим положением». Дело в том, что предприятие выставило управляющей компании «Аспект» счет на оплату потерь тепловой энергии, произошедших на территории от границы балансовой принадлежности тепловых сетей до прибора учета. Сотрудники ФАС посчитали, что это является ущемлением интересов «Аспекта» и вынесли постановление о наложении штрафа в размере 100 тыс. рублей.

«Считая вынесенное решение, предписание и постановление о наложении штрафа незаконными, ЗАО «ТСК «Воткинский завод» обжаловало их в судебном порядке», - отмечается в сообщении надзорного органа.

Однако Арбитражный суд отказал заводу, посчитав требования УФАС по Удмуртии законными.