Ижевск. Удмуртия. С начала 2017 года в Ижевске составлено 219 протоколов за неочищенные от снега крыши и прилегающую территорию. Как рассказал журналистам на объезде по городу заместитель начальника управления муниципальной милиции Ижевска Дмитрий Шуклин, сумма штрафов составила 1 млн 641 тыс. рублей.

Так, например, около магазина «Пятерочка» по улице Сабурова не очищены пандусы, что затрудняет движение не только для людей с ограниченными возможностями, но женщин с детскими колясками, которые просто не имеют возможности попасть в торговую точку. Штраф за подобное несоблюдение установленных правил для юридических лиц составляет от 15 до 80 тыс. рублей.

«Мы проводим ежедневные обходы. Мы заходим к предпринимателям предупреждаем, управляющие компании предупреждаем. Те, кто не убирают территорию, тех мы привлекаем к административной ответственности», - сказал заместитель начальника управления муниципальной милиции города.

Также в этом году были случаи, когда снег с крыш падал на прохожих. Напомним, что такой инцидент произошел на улице Гагарина, где после падения снежной массы женщина погибла. Также на улице Софи Ковалевской снег упал на двух школьниц. По словам Шуклина, в этом году снег падал на людей в основном с многоквартирных жилых домов. С торговых точек пока нет.

«Мы стараемся работать на опережение», - добавил Дмитрий Шуклин.

По словам заместителя начальника управления муниципальной милиции Ижевска, больше всего правонарушений в районах, где много высотных зданий, в частных секторах это проблема стоит не так остро.

«Потому что отчистка сопряжена с обеспечением безопасности, когда чистят крыши», - сказал Дмитрий Шуклин.