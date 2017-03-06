Москва. Управление ГИБДД по Москве проверяет видео, на котором запечатлены ночные гонки на Ferrari по столице на скорости свыше 245 км/ч. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Столичная Госавтоинспекция проводит проверку в некоторых СМИ видеоролика, на котором водитель автомобиля нарушает ПДД, превышая скорость», - приводит издание сообщение пресс-службы.

"Мажор" на Ferrari устроил гонки по Москве на скорости 230 км/ч

Как пишет L!fe.ru, водителем является 20-летний представитель «золотой молодежи» Казымбек Б., который разместил видео заезда на родительской Ferrari FF в своем аккаунте. Показания на спидометре увеличиваются до 200 с лишним км/ч. Кроме того, водительская история молодого человека содержит уже десятки штрафов за другие нарушения ПДД.