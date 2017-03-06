Алма-Ата. Казахстан. Жители частного дома в Казахстане застали упитанного енота за мытьем посуды. Как сообщает Tengrinews, владельцам удалось снять происходящее на видео, которое они выложили на YouTube, но познакомиться с ним так и не удалось.

В Алматы енот забрался в чужой дом и помыл посуду

Во время мытья посуды зверек перебил половину тарелок. Более минуты енот не обращал внимания на ведущуюся видеосъемку, пока хозяйка дома не решилась его погладить. Этого животное испугалось и предприняло попытку побега.

К сожалению, издание не рассказывает о дальнейшей судьбе енота-полоскуна.