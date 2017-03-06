Ижевск. Удмуртия. Более 265 тыс. цветов проверили в Удмуртии в преддверии женского праздника. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике.

Под контролем отдела фитосанитарного надзора находится более 240 тыс. срезанных цветов и более 25 тыс. горшечных.

Всего с начала года инспекторы проверили более 700 тыс. срезов и порядка 45 тыс. горшечных растений.

Предприятия республики, выращивающие срезы цветов, отгрузили на экспорт около 430 тыс. срезов тюльпанов.

Во всей цветочной продукции карантинных вредных организмов не выявлено.