Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Соловьев раскритиковал власти Ижевска за большое количество воды на дорогах. Руководитель региона призвал градоначальника Юрия Тюрина продумать свои действия, чтобы не затопить город. Об этом и других событиях в традиционном обзоре от корреспондентов «Сусанина».

Удмуртия в минуту 6 марта 2017 года

Сокращение госслужащих:

Премьер-министр Удмуртии Виктор Савельев призвал активизировать работу по оптимизации госслужащих. Он отметил, что указ нужно выполнить всем без исключения, независимо от ведомства.

Дисквалификация руководителя:

Руководителя предприятия из Ижевска дисквалифицировали за невыплату почти 5 млн рублей зарплаты. Мужчину неоднократно наказывали за подобные правонарушения. В итоге задолженность он погасил.

Распределение налогов:

Глава Удмуртии Александр Соловьев выступил на инвестиционном форуме в Сочи с просьбой рассмотреть вопрос о распределении налоговых поступлений между федерацией и республикой. Об этом руководитель региона рассказал журналистам в понедельник, 6 марта, на аппаратном совещании органов государственной власти.

Погода в регионе:

Большая часть предстоящей недели в Удмуртии будет без осадков. К концу семидневки ночная температура воздуха немного повысится.

Приговор суда:

Сутки просидевшему в машине воткинскому должнику вынесли обвинительный приговор. При этом, по решению суда, мужчину освободили от уплаты наложенного на него штрафа.

Завершение сезона:

Хоккеисты «Знамя-Удмуртии» завершили сезон на 4 месте. Это дает право команде заявиться в следующем сезон в элитный российский дивизион - суперлигу. В финальном этапе команда из Воткинска провела пять поединков.