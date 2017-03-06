Лондон. Великобритания. Британская постановка «Гарри Поттер и проклятое дитя» побила рекорд по количеству номинаций на «Премию Оливье». Об этом сообщает Газета.

Спектакль претендует на 11 наград. Например, актер Джейми Паркер может получить приз за роль Гарри Поттера, а актриса Нома Думезвени – за роль Гермионы Грейнджер. Мюзикл «День сурка» представлен в восьми категориях, мюзикл «Иисус Христос – суперзвезда» – в шести.

Церемония вручения «Премии Оливе» состоится 9 апреля.

Премия Лоуренса Оливье – британская награда, которую присуждает Театральное сообщество Лондона в качестве признания в сфере театра. Награду учредили в 1976 году как премия Театрального сообщества Вест-Энда, но в 1984 году сэр Лоуренс Оливье дал согласие на переименование награды в его честь.

Лоуренс Керр Оливье, баронОливье Брайтонский – британский актёр театра и кино, режиссёр, продюсер.