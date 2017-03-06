Калининград. На калининградском комбинате впервые за 30 лет нашли янтарь тяжелее 3 кг. Об этом сообщает Интерфакс.

Вес рекордного камня составил 3,18 кг. В последний раз подобный минерал на комбинате находили более 30 лет назад.

В пресс-службе АО «Калининградский янтарный комбинат» отмечают, что за несколько дней нового сезона это уже третья ценная находка. До этого были обнаружены камни весом 2,36 кг и 1,3 кг. При этом последний минерал имеет редкий окрас «кровь дракона».

Самый крупный янтарь нашли на берегу Балтийского моря в 19 веке. Он весил 12 кг.