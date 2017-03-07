Ижевск. Удмуртия. В народе 7 марта ассоциировали с прилетом птиц – ранних ласточек и скворцов. Как пишет Astromeridian, говорили, что в этот день мороз скрипит, но уже не замораживает.

В этот день крестьяне начинали вывозить в поля навоз, старались запахивать его, когда Луна находится в последней четверти. Люди ожидали первого урожая, поскольку запасы корма и зерновых постепенно истощались, приходилось даже иногда забивать скотину.

7 марта готовили традиционное блюдо – «черную уху». Она представляла собой суп с мясом, которое было сварено в огуречном рассоле со съедобными кореньями. Хлеба к началу весны практически не оставалось, и приходилось 7 марта питаться тем, что есть в припасах.

Православные Удмуртии в этот день вспоминают Маврикия и семьдесят воинов. Эти святые христианские мученики Апамейские жили в 4 веке.

Народные приметы на 7 марта:

1. Если голуби воркуют, а синицы на гнезда садятся – это к краснопогодью (хорошей погоде и потеплению).

2. На безоблачном небе 7 марта видно ясное солнце – погода вскоре изменится.

3. Рассвет светло-розовый или золотистый – погода будет очень хорошей.

4. Туманный день – лето будет влажным.

5. Кто первым в семье увидел прилет грачей, тот и будет, по примете, самым счастливым.

6. Первая ласточка в день 7 марта – год будет счастливым.

7. Холодная погода в день 7 марта – лето тоже будет очень дождливым. Аналогичная погода ожидается, если будет туман.

8. Запел жаворонок – жди весны.

9. Ели и сосны шумят – потепление наступит совсем скоро.

10. Если женщина 7 марта увидела первую ласточку, ей нужно умыться молоком, чтобы сохранить молодость и красоту.

11. Если дата выпадает на полнолуние, нельзя посыпать огороды и поля навозом, потому что сорняков будет много.

12. Посадить капусту в этот день – к богатому урожаю. Считалось, что в этом случае гусениц не будет.

13. Если взять 7 марта тайком горсть земли из-под чужой сохи, а потом рассыпать ее в доме, то можно предотвратить появление клопов.

14. Снег идет, вьюга разыгралась – впереди холодные дни.

15. Облака висят высоко – жди дождя со снегом.

16. Гладкий снег сулит неурожайный год, а рыхлый, напротив, возвещает о богатом урожае.

17. Грачи вьют гнезда – весна теплой будет.

18. Если разоришь гнездо ласточки – возьмешь грех на душу. Если сделаешь это 7 марта – лицо пятнами покроется.