Ижевск. Удмуртия. Глава Дебесского района Удмуртии Андрей Иванов празднует день рождения во вторник, 7 марта. Ему исполняется 42 года.

Также поздравления сегодня принимают заместитель руководителя секретариата председателя государственного совета республики Андрей Олин, руководитель дирекции по Удмуртской Республике филиала ОАО Банк ВТБ в Нижнем Новгороде Николай Ерамков, заместитель главы администрации муниципального образования «Сарапульский район» Павел Сапаров, заместитель председателя – начальник отдела правовой и кадровой работы комитета по делам ЗАГС при региональном правительстве Надежда Столбова.

Коллектив информационного агентства «Сусанин» поздравляет именинников и желает крепкого здоровья, долгих лет жизни и достижения новых успехов на профессиональном поприще и в личной жизни.