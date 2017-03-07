Ува. Удмуртия. Увинский районный суд обязал ООО «Ува-молоко» в Удмуртии построить сооружения по очистке и обеззараживанию сточных вод. Как сообщает пресс-службу управления федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике, компания нарушала санитарно-эпидемиологические требования при сбросе жидкостей с производственной площадки в реку Ува.

Однако предписание не было выполнено в установленные сроки.

«Исполнительный документ поступил в межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств. В рамках исполнительного производства судебный пристав выставил должнику требование, привлёк к административной ответственности по статье 17.15 КоАП России («Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера»).

На сегодняшний день требования Удмуртского природоохранного межрайонного прокурора под контролем службы судебных приставов исполнены в полном объёме.