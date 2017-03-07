Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, на дворе вторник, 7 марта. Корреспонденты информагентства «Сусанин» собрали самые интересные материалы, которые предлагают своим читателям онлайн СМИ Удмуртии накануне небольшого перерыва в трудовой неделе.

Гостелерадиокомпания «Удмуртия» рассказала своим зрителям о старте продаж на железнодорожных вокзалах республики единого билета в Крым. Он действует по принципу поезд-автобус-паром-автобус и нужен для того, чтобы без проблем добраться на популярные курорты полуострова из Анапы или Краснодара. Единый билет доступен для покупки за 60 дней до отправки в дорогу и будет продаваться до 30 сентября.

Единые билеты в Крым на новый туристический сезон

Полиция не стала возбуждать уголовное дело по факту вандализма на парковке на улице Баранова в Ижевске, где в ночь на 16 февраля три человека сломали зеркала у четырех автомобилей. Об этом пишет «Комсомольская правда» в Ижевске. По данным издания, дело не стали возбуждать «в связи с незначительность причиненного ущерба».

«Однако, возбуждено административное расследование по ст. 7.17 КоАП «уничтожение или порча чужого имущества». Вандалов так и не нашли. Отметим, что постановление об отказе является основанием для обращения в страховые компании», - пишет «Комсомолка».

Журналисты портала «Ижлайф» выяснили, на какие необычные проекты собирают деньги жители Ижевска. Например, несколько молодых людей придумали новый дорожный знак, который сообщает водителям о том, что одному из автомобилистов нужна помощь. Идею так и назвали «Помоги мне». На ее реализацию авторы ищут 620 тыс. рублей.

Двое выпускников Ижевской сельхозакадемии искали 800 тыс. рублей на создание ресурса для поиска «пары» домашним питомцам. Из обозначенной суммы авторам идеи виртуальной свахи для собак и кошек удалось собрать лишь 564 рубля.

В обзоре использованы материалы:udmtv.ru, izh.kp.ru, izhlife.ru.