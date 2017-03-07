Ставрополь. Российский путешественник Федор Конюхов полетит в стратосферу с космодрома «Восточный». Как сообщает Интерфакс, 65-летний исследователь намерен побить рекорд, поднявшись на высоту 25 км.

Его тепловой аэростат объемом 100 тыс. кубометров строят специалисты из Англии, Франции, Голландии, Бельгии и США.

«В апреле уже полечу смотреть, как строится кабина. Я буду находиться в гондоле, в условиях разреженного воздуха, практически как космонавт. Дышать буду не в маске. Оборудование будет похоже на то, что есть на подводных лодках, углекислый газ будет преобразовываться в кислород», - приводит издание слова Федора Конюхова.

Ранее рекорд по высоте полета в стратосферу на воздушном шаре установил индиец Виджайпат Синганья, поднявшись на высоту 21 тыс. 27 метров.

Проект Федора Конюхова включили в календарь Русского географического общества. Он пройдет при поддержке Федерального агентства по туризму и Российского союза промышленников и предпринимателей.