Бредфорд. Великобритания. Полицейские британского горда Бредфорд обнаружили одного из самых разыскиваемых преступников, прячущимся за шкафом. Об этом они написали на странице своего отделения в Facebook.

В поисках опасного преступника, которого задержали по подозрению в серьезных преступлениях сексуального характера, совершенных в Словакии, стражам порядка пришлось провести обыски по четырем адресам.

West Yorkshire Police - Bradford West

«Мужчину нашли по последнему адресу, где он прятался за шкафом. Его арестовали и доставили в изолятор, откуда его депортируют из Великобритании», - сообщают полицейские в своем аккаунте.