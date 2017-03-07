Ижевск. Удмуртия. В Ижевске уже началась подготовка к проведению XI международного фестиваля циркового искусства. Об этом журналистам рассказал генеральный директор компании Росгосцирк Дмитрий Иванов.

«Фестиваль был, есть и будет. Тем более, что сейчас у меня есть дополнительные возможности помощи фестивалю как в организации, так и в финансовом плане», - отметил бывший директор ижевского цирка, в 2016 году перешедший на новую должность.

Он добавил, что недавно побывал в Румынии и пригласил на фестиваль 2018 года артистов из Бухареста.

«Ижевский фестиваль вышел на мировой уровень. Конечно, Ижевск и Монте-Карло находятся в разных весовых категориях, но относительно цирка – они рядом», - отметил директор и художественный руководитель Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский.

По его словам, ижевчане за 10 лет проведения фестиваля стали «профессиональными зрителями».

Напомним, в среду, 8 марта, в Ижевске завершится X юбилейный цирковой фестиваль. Он собралв Удмуртской Республике победителей и призеров предыдущих девяти фестивалей. По словам Иванова, идею провести праздник без конкурса организаторы позаимствовали у циркового фестиваля в Монте-Карло.