Ижевск. Удмуртия. Объем выручки завода «Ижсталь» по сравнению с показателем 2015 года увеличился на 46%. Как сообщает пресс-служба предприятия, в 2016 году сумма превысила 14 млрд рублей.

Чистая прибыль завода составила 121 млн рублей против 1,5 млрд рублей чистого убытка прошлого года. В 1,5 раза в 2016 году вырос объем производства. В сообщении уточняется, что этому способствовало развитие совместной работы предприятий группы «Мечел».

«В рамках внутригрупповой совместной работы были освоены новые виды продукции, что позволило повысить загрузку мощностей и увеличить долю высокомаржинального сортамента в общем объеме производства», - говорится в сообщении.

Кроме того, в прошлом году завод увеличил портфель заказов продукции с высокой добавленной стоимостью для сторонних заказчиков. Предприятие показало рост разливки на машине непрерывно-литой заготовки (МНЛЗ) высоколегированного сортамента и освоило разливку на МНЛЗ нержавеющих марок стали.