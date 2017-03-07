Москва. В России запретили показ фильма студии «Дисней» «Красавица и чудовище» для детей. Об этом сообщает Эхо Москвы.

Министерство культуры России выдало картине прокатное удостоверение с ограничением «16+».Это значит, что детей младше 16 лет пустят на сеансы ремейка легендарного мультфильма только в сопровождении родителей.

Издание связывает решение Минкульта с требованием депутата Госдумы Виталия Милонова проверить фильм на предмет пропаганды гомосексуализма. Такое заявление он сделал после информации в СМИ о наличии в фильме героя нетрадиционной сексуальной ориентации.