Ижевск. Удмуртия. Офисы Удмуртского отделения ПАО Сбербанк в связи с празднованием Международного женского дня в период с 7 марта 2017 года по 8 марта 2017 года будут работать в особенном режиме. Во вторник, 7 марта, режим работы офисов банка сократят на один час.

Среда, 8 марта станет для всех офисов выходным днем, а в четверг, 9 марта все офисы банка работают в обычном режиме.

В течение праздничного дня в круглосуточном режиме клиентам – физическим лицам будут доступны каналы дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Онлайн», «Мобильный банк», услуга «Автоплатеж».

Также большинство банковских операций клиенты могут совершить с помощью устройств самообслуживания, значительная часть которых работает в круглосуточном режиме.

Офисы по обслуживанию юридических лиц не будут работать 8 марта 2017 года. Корпоративные клиенты смогут в круглосуточном режиме воспользоваться дистанционными каналами банковского обслуживания («Сбербанк Бизнес Онлайн») и услугой приема наличных денежных средств через устройства самообслуживания для зачисления на расчетный счет.

Узнать подробнее расписание работы каждого из офисов банка, работающих в праздничные дни, можно на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы» или по телефону 8-800-555-555-0.

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