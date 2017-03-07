Ижевск. Удмуртия. Информагентство «Сусанин» проведет прямую трансляцию закрытия X юбилейного фестиваля циркового искусства в Ижевске. Церемония состоится в среду, 8 марта, в 16:00.
10 фестиваль циркового искусства в Ижевске
За время юбилейного фестиваля на арене цирка в столице Удмуртской Республике выступили артисты из Китая, Северной Кореи, США, Испании, Эфиопии, Монголии, Германии, Японии, Болгарии, Швейцарии и России.
Стоя зрители приветствовали знаменитого дрессировщика Виталия Смолянца, вновь представившего в Ижевске аттракцион «Империя львиц».
Закрытие фестиваля обещает быть не менее красочным, чем открытие. Посмотреть трансляцию можно на сайте «Сусанин» и на нашем канале на YouTube.