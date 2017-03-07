Вашингтон. США. Президент США Дональд Трамп подписал новый указ, запрещающий въезжать в страну гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Об этом сообщает Газета.

Закон «О защите нации от въезда иностранных террористов на территорию США» вводит 90-дневный запрет на допуск в страну граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Целью такого ограничения Белый дом называет защиту «своих граждан от террористических актов, в том числе совершенных иностранными гражданами», а также улучшение эффективности работы программы Соединенных Штатов по делам беженцев (USRAP).

Три месяца в Америку не смогут въехать граждане тех стран, власти которых Госдеп подозревает в спонсировании терроризма.

Из списка «запрещенных» государств исчез Ирак. Власти США заявили, что власти этой страны реализовали все необходимые меры безопасности при проверке пассажиров, что дает возможность им въезжать в Штаты.

Согласно закону, в Америку могут попасть владельцы грин-карт и имеющие разрешение люди, даже если они из страны, находящейся под запретом.