Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудники дорожно-патрульной службы и судебные приставы задержали водителя компании-должника, который закрылся в машине. Как сообщает пресс-служба федерального управления судебных приставов по Удмуртии, сумма долга юридического лица составляла 256 тыс. рублей.

В ходе исполнительного розыска приставы выяснили, что организация-должник имеет автомобиль «Фольксваген-Амарок». В понедельник, 7 марта, сотрудники ведомства установили маршрут передвижения транспортного средства и ДПС остановила его. Однако водитель оказал сопротивление – закрылся в машине.

«Но после разъяснений о возможности привлечения гражданина к административной ответственности по статье 17.14 КоАП России («Нарушение законодательства об исполнительном производстве») за невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя, мужчина предпочёл освободить авто», - говорится в сообщении.

Автомобиль арестовали и доставили на эвакуаторе на специализированную стоянку.

Напомним, что подобный инцидент произошел в январе 2016 года в Воткинске.

Приставам пришлось довольствоваться лишь колесами от иномарки. Позже на него завели уголовное дело за угрозу оружием сотруднику ведомства.

Суд наложил на злоумышленника штраф в размере 40 тыс. рублей. Однако платить его мужчине не придется.

«В соответствии со частью 5 статьи 72 Уголовного кодекса он освобожден от наказания. Дело в том, что он длительное время находился под стражей – с июня 2016 года по февраль 2017. Закон в этом случае предусматривает смягчение наказания или освобождение от него», - отметили в пресс-службе Воткинского районного суда.